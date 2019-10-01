مدير أمن منفذ أمساعد البري يبحث آلية تنفيذ قرار وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة

أمساعد 01 أكتوبر 2019 (وال)- أصدر مدير أمن منفذ إمساعد البري عقيد عبد الباسط العريبي اليوم الثلاثاء،تعليماته لمكتب الاستشارات القانونية، لبحث آلية تنفيذ قرار وزارة الداخلية بشأن منع دخول أي مواطن مصري من الدخول إلى الأراضي الليبية، إلا لمن يحملون جوازات صادرة من مطروح فقط، كرد على منع دخول اللبيبين من الغرب والجنوب ودرنة.

هذا وجاءت تعليمات عقيد عبد الباسط العريبي تنفيذًا لقرار معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بو شناف، بشأن المعاملة بالمثل مع الجانب المصري. (وال – أمساعد) ن ع / ف و/ ر ت

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