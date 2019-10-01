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مدير أمن منفذ أمساعد البري يبحث آلية تنفيذ قرار وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أمساعد 01 أكتوبر 2019 (وال)- أصدر مدير أمن منفذ إمساعد البري عقيد عبد الباسط العريبي اليوم الثلاثاء،تعليماته لمكتب الاستشارات القانونية، لبحث آلية تنفيذ قرار وزارة الداخلية بشأن منع دخول أي مواطن مصري من الدخول إلى الأراضي الليبية، إلا لمن يحملون جوازات صادرة من مطروح فقط، كرد على منع دخول اللبيبين من الغرب والجنوب ودرنة.

هذا وجاءت تعليمات عقيد عبد الباسط العريبي تنفيذًا لقرار معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بو شناف، بشأن المعاملة بالمثل مع الجانب المصري. (وال – أمساعد) ن ع / ف و/ ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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