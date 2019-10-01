الشيباني يبحث مع مسئول أممي أوضاع المهاجرين غير الشرعيين

التقى وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، محمد الشيباني، مع رئيس مكتب التنسيق والشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، لبحث أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.

وركّز الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة، اليوم الثلاثاء، على «إيجاد حلول ملموسة على أرض الواقع للحد من معاناة المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء، ومراعاة ظروفهم الإنسانية».

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وشدد الشيباني، على أن الدولة الليبية «هي دولة عبور وليست مقصدا لهؤلاء المهاجرين».

يشار إلى أن هناك 53 ألفا و410 لاجئين وطالبي لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، منهم 5 آلاف و550 فردا جرى تسجيلهم في العام 2019، وفق تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، ونُشر الشهر الماضي.

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