مصر تحذر من تدفق الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا ومناطق أخرى في أفريقيا

ليبيا – حذر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس من تدفقات الإرهابيين والمقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا وعدة مناطق أخرى في أفريقيا.

إدريس أكد في كلمة له في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا أمس الاثنين بحسب وزارة الخارجية المصرية على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الأطراف والحكومات التي تستمر في دعم التنظيمات الإرهابية تمويلاً وتسليحاً وتوفر لها الغطاء السياسي مع التحذير من امتداد خطر هؤلاء الإرهابيين والمقاتلين الأجانب حالياً إلى خارج سوريا.

كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وجماعية على صعيد مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة غير المشروعة في سوريا وتفادي الانسياق خلف مزاعم تغيير أسماء التنظيمات الإرهابية لإخفاء هويتها،

ودعا إدريس مجلس الأمن ولجنته الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب إلى الإضطلاع بمسؤولياتهما إزاء الوقف الفوري لتدفقات الإرهابيين والمقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا وعدة مناطق أخرى في أفريقيا الذين تم رصد نقل الآلاف منهم خلال الشهور الأخيرة بدعم وتأمين وتمويل من جانب أطراف تمنح هذه العناصر الإرهابية ممراً آمناً للانتقال إلى مناطق أخرى،استكمالاً لمهامها التخريبية ومخططها المدمر في منطقة الشرق الأوسط‪.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية