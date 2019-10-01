معيتيق يلتقي وزير الحكم المحلي لبحث هذه الموضوعات

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ومدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء استعراض ما تم مناقشته خلال الاجتماعات السابقة المتعلقة بقيام الإدارات والجهات التابعة للوزارة بالأعمال المسندة لها، ومعالجة المختنقات التي تواجهها.

وأكد معيتيق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة على أهمية وزارة العمل لتقديم خدماتها للمواطن في شتى المجالات، وشدد على ضرورة توزيع المهام والاختصاصات وفقا للنظم والتشريعات المعمول بها .

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