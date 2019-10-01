انطلاق أولى المحاضرات حول ‘آلية كتابة التقارير الوطنية’

انطلقت بالعاصمة طرابلس أولى محاضرات البرنامج الدوري النصف شهري حول “آلية كتابة التقارير الوطنية” بحضور مجموعة من النساء اللائي ترشحن عبر وزاراتهن للمشاركة في ورش العمل والندوات والدورات التي أقامتها منظمة المرأة العربية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن البرنامج الدوري الذي أقيم بديوان رئاسة الوزراء يهدف لتعميم الاستفادة ونقل المعرفة بين النساء موضحة أنه جرى تنظيمه برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية أسماء الأسطى وبحضور عدد من موظفات الديوان من مكتب دعم القرار ومكتب دعم وتمكين المرأة.

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