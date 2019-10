المتوسط:

أقيم بقسم التمركزات الأمنية بمديرية أمن توكرة، الجمع الصباحي لجميع منتسبي القسم.

وعلى هامش هذا الجمع، ألقيت محاضرة توعوية لأعضاء هيئة الشرطة بين ضباط وضباط صف وأفراد بالقسم حول تعزيز الضبط والربط ومفاهيم العمل الأمني.

