المتوسط

قال رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال، إن السلاح الذي يدخل ليبيا من خلال قطر وتركيا، موجه لمجموعة من الإرهابيين في طرابلس.

وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الجيش يقوم بدوره على أكمل وجه في حماية كل الحدود الليبية، وأنه والبرلمان هما السلطة الشرعية داخل الأراضي الليبية.

جاء ذلك تعقيبا على ما أثاره رئيس نادي الزمالك، بأن هناك أسلحة تدخل ليبيا من خلال قطر وتركيا.

The post رئيس مجلس النواب المصري: السلاح الذي يدخل ليبيا موجه لميليشيات طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية