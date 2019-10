المتوسط:

استأنفت حركة توريد البضائع ذات الصبغة الشخصية بمعبر راس الجدير بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين والقادمة من ليبيا صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية هيثم زناد، إن السلطات الليبية سمحت للمسافرين التونسين والليبيين بجلب السلع التي ليست لها صبغة تجارية، بناء عليه اتخذت الاجراءات اللازمة للتفتيش .

