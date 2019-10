المتوسط:

أكد مدير إدارة محطة شمال بنغازي بالشركة العامة للكهرباء عبد العزيز الدرسي أن الوحدة الغازية الثالثة لا زالت تحت الصيانة.

وأوضح الدرسي في بيان عبر صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الشركة قامت بشراء المعدات المطلوبة وتم تركيبها عن طريق فريق مشترك من المحطة وإدارة النقل ولازالت إحدى قطع الغيار في طريقها للوصول خلال الأيام القادمة.

ولفت البيان إلى أن الشركة أجرت عمرة للوحدة خلال الفترة الماضية وأن الخلل الذي أصاب المفتاح الكهربائي هو خلل طارئي ليس في نطاق العمرة.

وأشار البيان إلى أن الوحدة التي دخلت على الشبكة هي الوحدة البخارية الثالثة، حيث تم صيانة إحدى الهراسك عن طريق فريق عمل المحطة وبدون قطع غيار.

ونوهت الشركة إلى استمرار وصول الشاحنات المحملة بقطع الغيار من المخازن الرئيسة للشركة العامة للكهرباء إلى محطات شمال بنغازي والزويتينة والسرير استعدادًا لإجراء العديد من العمرات لمجابهة احمال الذروة الشتوية المقبلة .

The post مسؤول بـ «الكهرباء»: المحطة الغازية الثالثة لازالت تحت الصيانة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية