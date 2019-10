المتوسط:

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي – مركز إيواء قنفودة اليوم، 54 شخصا يحملون الجنسية المصرية، بتعليمات من رئيس الفرع المقدم أشرف هويدي.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الأشخاص الذين تم ترحيلهم، دخلوا البلاد دون إجراءات ثبوتية، حيث تم تسليمهم في وقت سابق من قبل الجهات الأمنية داخل مدينة بنغازي.

