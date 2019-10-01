بعد معارك منذ ساعات الفجر..الخرطوش: القوات المسلحة تتقدم لنقاط تمركز جديدة في طرابلس

أخبار ليبيا24

قال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الثلاثاء إن وحدات من اللواء واللواء 106 مجحفل وكتيبة 21 صاعقة تمكنت من التقدم لنقاط تمركز جديدة.

وأضاف الخرطوش أن القوات المسلحة نجحت في غنم آلية وقتل عدد من أفراد العدو بعد اشتباكات منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم.

ولفت المسؤول الإعلامي إلى أن سرية “م.د كورنت” باللواء 73 مشاة تنجح في استهداف دبابة T55 بالقرب من معسكر النقلية.

وأكد الخرطوش أن سلاح الجو يستهدف دبابة أخرى من نوع T55 بالقرب من عيادة الحياة على طريق كوبري المطار السواني، لافتا إلى مقتل فردين من اللواء 73 مشاة وإصابة 5 أفراد.

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