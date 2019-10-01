عدد من مسلحي الوفاق يسلمون أنفسهم لقوات الجيش

قام عناصر مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، بتسليم أنفسهم لقوات الجيش.

وبثت شعبة الإعلام الحربي لقاءات مع عدد من أفراد المجموعة التي استسلمت بكامل أسلحتها وذخائرها وآلياتها للوحدات العسكرية، بالقرب من مصنع الأسمنت بمنطقة سوق الخميس جنوب طرابلس.

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