المتوسط:

قام النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، صباح اليوم الثلاثاء بزيارة ديوان وزارة العمل والتأهيل ذلك لمتابعة سير عمل الوزارة.

وتابع معيتيق البرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها.

كما تفقد خلال الزيارة الإدارات والمكاتب، واطلع خلالها على سير عملها والصعوبات التي تواجهها .

