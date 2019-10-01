اجتماع موسع بالجفرة لبحث العديد من القضايا والمشاكل التى يواجهها المواطن

عقد ببلدية الجفرة، اجتماع موسع ضم آمر المنطقة العسكرية الوسطى، اللواء كمال الجبالي، وآمر غرفة عمليات الجفرة، العميد علي المقرحي، مع حكماء وأعيان الجفرة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا، وسبل حلحلة المشاكل التي يواجهها المواطن بمدن الجفرة، والعمل على تعاون المواطنين والأجهزة والمؤسسات في حفظ الأمن ومحاربة كافة الظواهر السلبية.

هذا وأعرب آمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر غرفة عمليات الجفرة عن رغبتهما التامة في تعاون كافة مكونات المجتمع بمدن الجفرة، في المساهمة الفاعلة في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي، ودعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب، حتى تحرير العاصمة وكامل التراب الليبي من الإرهاب والمليشيات.

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