رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي تؤكد دعمها للمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق

طبرق 01 أكتوبر 2019 (وال)- أعربت رئيسة الاتحاد البرلمان الدولي السيدة غابريلا بارون اليوم الثلاثاء، دعمها للمجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في طبرق ممثلا شرعيًا للبلاد.

هذا وجاء ذلك خلال رسالة بعثت بها السيدة رئيسة الاتحاد البرلمان الدولي السيدة غابريلا بارون، لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب السيد يوسف العقوري.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب السيد يوسف العقوري، قد بعث في وقت سابق بمذكرة لرئيسة الاتحاد البرلمان الدولي السيدة غابريلا بارون، يشرح فيها الأوضاع على الأرض، وخطورة قيام البعض بمحاولة تأسيس برلمان مواز خارج مدينة طبرق، على مسيرة الحوار السياسي ووحدة البلاد.

وقد أيدت السيدة غابرييلا بارون – في رسالتها – ما ورد في مذكرة رئيس اللجنة، مشددة في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على وحدة مؤسسات البلاد للخروج من الأزمة الحالية.

وأكدت السيدة غابرييلا بارون أن الاتحاد البرلمان الدولي، يُتابع باهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا، وأن البرلمان سيتناول الأمر في الاجتماع القادم لجمعيته العامة في مدينة بلغراد بجمهورية صربيا شهر أكتوبر الجاري.

وتسعى لجنة الخارجية في مجلس النواب الليبي، إلى تنسيق ودعم أكبر من المنظمات الدولية والدول الصديقة، حول عدد من الملفات التي تهم ليبيا، أبرزها الملف السياسي، إلى جانب ملفات الهجرة غير الشرعية، والإصلاح الاقتصادي، ودعم النهوض بكافة مؤسسات البلاد .

يُذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي يتخذ من مدينة جنيف مقرًا له، وهو أكبر منظمة برلمانية دولية، يضم في عضويته جميع برلمانات دول العالم، ويسعى لدعم دورها وتعزيز التعاون فيما بينها .(وال- طبرق) ف م/ ر ت

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