المتوسط:

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن مجموعة تتبع المدعو أسامة الجويلي أحد قيادات مليشيات الوفاق سلّمت نفسها بكافة أسلحتها وذخائرها وآلياتها إلى الجيش الليبي.

من جانبها أعلنت كتيبة 82 مشاة، جنود كتيبه 116 مشاة انتشروا في مدينة سبها للمجاهرة بالأمن استتبابه .

وفي سياق آخر أكدت الكتيبة 127 المجحفلة أن الاشتباكات في محور طريق المطار مستمرة.

من جانبها أعلنت غرفة عمليات الكرامة سوق الجمعة أن قوات الجيش تقتحم الان معسكر اليرموك والاشتباكات جارية في المنطقة الممتدة بعد المعسكر.

The post مجموعة تابعة لميليشيا الجويلي تسلم نفسها للجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية