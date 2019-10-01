الإعلام الحربي يكشف التطورات العسكرية في طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي اليوم الثلاثاء أن وحدات اللواء 73 مشاة واللواء 106 مجحفل وكتيبة 21 صاعقة تحرز تقدم لنقاط تمركز جديدة مؤكدة أنها غنمت آلية وتمكنت من قتل عدد من العناصر بعد اشتباكات تواصلت منذ ساعات الفجر الأولى.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن سرية م.د كورنت باللواء 73 مشاة نجحت في استهداف دبادبه T55 بالقرب من معسكر النقلية كما تمكن سلاح الجو من استهداف دبابه نوع T55 بالقرب من عيادة الحياة على طريق كوبري المطار السواني.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى مقتل عنصرين من اللواء 73 مشاة واصابة 5 أفراد آخرين.

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