اخبار ليبيا الان

الإعلام الحربي يكشف التطورات العسكرية في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي اليوم الثلاثاء أن وحدات اللواء 73 مشاة واللواء 106 مجحفل وكتيبة 21 صاعقة تحرز تقدم لنقاط تمركز جديدة مؤكدة أنها غنمت آلية وتمكنت من قتل عدد من العناصر بعد اشتباكات تواصلت منذ ساعات الفجر الأولى.
وبينت شعبة الإعلام الحربي أن سرية م.د كورنت باللواء 73 مشاة نجحت في استهداف دبادبه T55 بالقرب من معسكر النقلية كما تمكن سلاح الجو من استهداف دبابه نوع T55 بالقرب من عيادة الحياة على طريق كوبري المطار السواني.
وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى مقتل عنصرين من اللواء 73 مشاة واصابة 5 أفراد آخرين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك