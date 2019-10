مقتل قيادي بصفوف ميليشيات الوفاق خلال الاشتباكات

المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات الكرامة سوق الجمعة أن آمر محور اليرموك في مليشيات الوفاق التهامي اعباد قتل خلال الاشتباكات، وأن جثته لدى قوات الجيش بعد فرار المليشيات بسبب قوة النيران.

كما أشارت الغرفة إلى أن مليشيات مصراتة شنت حملة اعتقالات واسعة بمدينة سرت، وقامت بالقبض على بعض الشباب واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت الغرفة إلى أنه تم استهداف دبابة للميليشيات في محور الكزيرما خلف عيادة الحيـاة من قبل الطيران الحربي، كما تم استهداف مجموعة هاون تابعة للمليشيات، مضيفة أن الطيران الحربي لا زال يحوم فوق المحاور لاستهداف أي تجمع او أي مدرعة.

وأكدت الغرفة تقدم كتيبة طارق بن زياد واللواء التاسع بمحور الخلاطات وتكبيد المليشيات الإجرامية خسائر فادحة والسيطرة على مراصدهم، مشيرة إلى تقدم قوات الجيش نحو معسكر النقلية بعد هجوم خاطف صباح اليوم على ميليشيات الوفاق.

ونوهت الغرفة، إلى استهدفت سيارة مسلحة في شارع الغـاز من قبل سرية الكورنيت التابعة للواء 106.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة هروب الميليشياوي محمد الحصان آمر محور السبيعة والملسحين التابعين له في بير علاق بعد أن ترك سيارته المصفحة لأبطال قواتنا المسلحة.

