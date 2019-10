المتوسط:

تعقد الأجهزة الأمنية الاجتماع الدورى بمقر جهاز الحرس البلدى صبراتة.

وناقش الاجتماع معالجة المشاكل مثل الظواهر الهدامة والسلبية وتشكيل لجنة لحصر العمالة الوافدة والتركيز على الباعة المتجولين وبعض الأمور الأمنية الأخرى.

