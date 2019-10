مستشار دولي: النفايات في ليبيا تسبب الإصابة بأمراض فتاكة

المتوسط:

قال عضو اللجنة العلمية للجمعية الليبية لحماية الحياة البرية ومستشار لدى الإتحاد الدولي لصون الطبيعة، إبراهيم القهواجي، إن النفايات المنتشرة في البلاد سببت أمراضا باتت تفتك بالناس.

وأضاف في تدوينة نشرتها الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية عبر صفحتها الرسمية أن النفايات تراكمت في كل المدن الليبية فتسببت في تلوث الهواء والمياه وعمت الروائح المؤدية وأنبعتث من النفايات السوائل السامة التي جدبت إلى منازلنا ناقلات الأمراض من حشرات وقوارض.

وأشار إلى أن أسوء الأعمال التي نراها اليوم والتي يجب التصدي الجاد لها من الجميع والتبليغ عنها حال حدوثها هو حرق النفايات بحجة القضاء عليها فهذا العمل الإجرامي هو بمرتبة القتل العمد لما يسببه من انبعاث للغازات السامة خلال عملية الحرق وأقل ما يسببه الأمراض التنفسيّة المزمنة ومرض السرطان الناجم عن التعرّض للغبار والمكونات الخطرة.

