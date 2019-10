«الخارجية الفرنسية» تدعو لوقف القتال في طرابلس

المتوسط:

دعت الخارجية الفرنسية مجدداً إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة في ليبيا، على أساس المعايير التي تم التوافق عليها في مؤتمري باريس وباليرمو واجتماع أبو ظبي وذلك لتمهيد الطريق للانتخابات.

الناطق باسم الخارجية الفرنسية قال خلال مؤتمر صحفي الإثنين إن الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ساهم بتعزيز الإجماع الدولي على إنهاء الأزمة، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا.

وأضاف الناطق أن العودة إلى العملية السياسية في ليبيا تشمل إعادة توحيد المؤسسات، والإصلاحات الاقتصادية والأمنية، مبيناً أن اجتماع نيويورك سمح للمجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية بالتعبير عن وحدتهم وعزمهم على دعم جهود الوساطة للأمم المتحدة.

وأكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية أن ذلك ساهم في جهود المجتمع الدولي لصالح ليبيا، خاصة قبل المؤتمر الدولي الذي عرضت ألمانيا استضافته نوفمبر المقبل.

