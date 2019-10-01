‘البرلمان الموازي’ يبحث مع عدل الوفاق رصد الانتهاكات في السجون

التقى رئيس مجلس النواب الموازي الصادق الكحيلي وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبدالواحد كما قدم إحاطة أمام لجنة العدل بمجلس النواب بطرابلس حول المشاكل التي تواجه سير عمل الوزارة

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي في طرابلس أنه جرى خلال الإحاطة مناقشة المشاكل التي تواجه سير عمل الوزارة وبحث عدد من الملفات كملف العدالة الانتقالية وتفعيلها، إضافةً إلى تفعيل هيئة تقصي الحقائق، وإصلاح القضاء، كما تطرق اللقاء إلى ملف حقوق الإنسان والاحتجاز التعسفي ووضع السجون بتشكيل لجنة لرصد الانتهاكات التي تقع داخلها .

واقترح الوزير تقديم ورقة خاصة من جانب وزارة العدل لمجلس النواب للنظر في موضوع السجل العقاري وكذلك ورقة أخرى لدراسة تبعية محررى العقود إدارياً.

وأكد رئيس لجنة التشريعات والعدل بمجلس النواب محمد الحنيش وأعضاء اللجنة عن على استقلالية القضاء مشددين على أن القضاء الدولي لا يمكن أن يحل محل القضاء الوطني وعلى ضرورة تناغم وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء.

وشدد رئيس وأعضاء اللجنة على تذليل كل الصعاب والإشكاليات لحلحلة كل هذه الملفات بالتعاون المشترك الفعال للصالح العام ولإرساء دولة العدل والقانون.

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