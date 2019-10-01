بريطانية تعلن مشاطرتها لإدانة البعثة الأممية للتهديدات الموجهة لوزير مالية الوفاق

أخبار ليبيا24

لازالت بيانات الشجب والإدانة تجاه التهديدات التي تعرض لها وزير المالية بحكومة الوفاق فرج أبو مطاري من قبل مسلحين تابعين لجهات تابعة لنفس الحكومة مستمرة؛ فبعد أن دانت يوم الأحد البعثة الأممية التهديدات، أكدت اليوم الثلاثاء السفارة البريطانية في ليبيا مشاطرتها لبيان البعثة.

وأكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا اليوم الثلاثاء مُشـاطرتها لإدانة البعثة الأُممية في ليبيا حول التهديدات الموجهة ضد وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج أبومطاري.

وأعربت السفارة على حسابها بتويتر، عن شجبها لجميع التهديدات ضد المؤسسات الشرعية في ليبيا، مؤكدة أن بلادها ملتزمة بدعم استقرار الوضع الاقتصادي والمؤسسات الاقتصادية في ليبيا.

ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التهديدات التي وجهها أفراد في إحدى الجماعات المسلحة ضد وزارة المالية وذلك في 25 سبتمبر.

واعتبرت البعثة أن “هذا التصرف المدان يشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون”.

وأعربت البعثة في بيان عن دعمها الكامل لقرار السلطات المختصة بتحديد الجناة ومقاضاتهم، مؤكدة أنها تقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والمسؤولين في سعيهم لخدمة الشعب الليبي عبر التنفيذ الكامل لسيادة القانون.

وأمر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مديرية أمن طرابلس بالقبض على كل من “الطاهر عروة و “محمد أبودراع” لتورطهم في التهجم على وزير المالية فرج أبومطاري بمقر عمله في ديوان الوزارة الكائن بطريق السكة في العاصمة طرابلس يوم الأربعاء الماضي.

ولم يعرف بعد ما إن كان المديرية قد ألقت القبض على المتهمين أم لا.

وعقب صدور أمر القبض عليه كتب محمد الأزهر أبودراع الملقب بـ “الصندوق” وهو الذراع الأيمن لآمرة القوة الثامنة المعروفة بـ (النواصي) التابعة لوزارة داخلية الوفاق، جملة على حسابه بموقع “فيسبوك” قائلًا: “روسيا في عين زارة مش في وزارة المالية”، ما اعتبرها مراقبون في الشأن العام “استهزاءً” بأمر القبض عليه.

وكان الوزير أبومطاري قد تقدم بشكوى إلى النائب العام ووزير الداخلية، قائلًا إن “شخصا يدعى الطاهر عروة اقتحم مقر عمله بديوان وزارة المالية مدعيًا صفة نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية، وشخصا آخر يدعى محمد بودراع تهجم عليه وهدده بالقتل بعد أن وضع رصاصة من عيار تسعة ملم في يده، وغادرا المبنى” وفق قوله.

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