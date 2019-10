وزير «صحة المؤقتة» يفتتح فعاليات ورشة العمل التدريبية بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة

المتوسط:

افتتاح وزير الصحة الدكتور سعد عقوب صباح يوم الثلاثاء ، فعاليات ورشة عمل التدريبية بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، بالتعاون مع تجمع صيادلة البيضاء والتي تشرف علي تنظيمها ادارة الموارد البشرية وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة .

وعقدت فعالياتها بمركز التدريب بديوان وزارة الصحة بمدينة البيضاء، بمشاركة وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي ومدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة الدكتورة اسماء ابعيرة ومدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة محمد الجبالي ومدير مركز التدريب بالوزارة المهندس خالد اخنفيز، بالاضافة الي حضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب ومدراء المستشفيات القروية والتعليمية بالبلديات .

وتهدف الورشة الي تشجيع الأنشطة التي تعزز وتدافع عن دور الصيدلي في تحسين جودة الرعاية الصحية الأولية في بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية والخدمات الصحية ومشاركة الوزارة في برامج تعزيز المهنة والتي من شأنها رفع مستوى دقة الأداء ونتائجها وتطبيقه داخل المرافق الصحية في ليبيا، بالإضافة إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في ليبيا وتحسينها بما يلبي احتياجات المرضى والمواطنين.

