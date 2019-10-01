انطلاق المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة بجامعة النجم الساطع

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة والمستدامة بمدرج جامعة النجم الساطع في مدينة البريقة.

وبين جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المؤتمر يركز على الطاقة المتجددة بأنواعها (طاقة الرياح، و طاقة المياه والطاقة الشمسية) ويجري خلاله مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بموارد الطاقة المتجددة، الشبكة الذكية والشبكة الصغيرة، التقنية، البيئة، تخزين الطاقة، القوانين والتشريعات، الاقتصاد.

وجرى خلال المؤتمر تقديم مجموعة من الورقات البحثية المختصة في مجال الطاقة المتجددة وتطوير المعدات التقنية الخاصة بذلك وعرض تفاصيل لأكثر من براءة اختراع تم اعتمادها دوليا لمشاركين في فعاليات المؤتمر.

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