انقطاع المياه والكهرباء عن مدينة سرت وضواحيها

تشهد بلدية سرت، منذ صباح اليوم، الثلاثاء، انقطاعا للمياه والكهرباء «بشكل كامل عن المدينة وضواحيها»، مما يعد «كارثة مأساوية»، حسب وصف مسؤول محلي، أشار إلى أن أسباب هذا الانقطاع غير معروفة.

وقال مصدر إداري محلي في بلدية سرت لـ«بوابة الوسط» إن «مدينة سرت تشهد اليوم، الثلاثاء، انقطاعا للكهرباء والمياه بشكل كامل في المنطقة الشرقية، ولم تعرف الأسباب».

وأوضح المصدر أن انقطاع المياه والكهرباء عن المدينة وضواحيها تسبب في عرقلة كل المصالح والمصارف، التي توقفت منظوماتها والسجل المدني، وكذلك المستشفيات، خصوصا أقسام غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي.

وذكر المصدر أن بلدية سرت تغذى بالكهرباء من محطات المنطقة الشرقية بنحو 100 ميغا، كما أن مصدر المياه الرئيسي هو خزان أجدابيا، الذي يغذي المدينة بنحو 60 ألف متر مكعب يوميا من مياه الشرب.

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