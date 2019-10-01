عراقيل تحد من إنجاز “مكافحة الظواهر السلبية”

قام اليوم رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري بزيارة ميدانية لمنطقة السلماني “عمارات السبخة”، لإطلاعه على المشاكل التي واجهت عناصر الجهاز في حملة إزالة العشوائيات.

وقال الجهاز في بيان، الثلاثاء، إن هذه المشاكل تتمثل في البنية التحتية المتهالكة وغرف التحكم التابعة لشركة الكهرباء والتي تقطن بها عائلات من ذات الدخل المحدود.

وأضاف البيان أن بوجواري اطلع خلال الحملة التي تأتي في إطار حلحلة المختنقات بالشارع على الأوضاع ووعد رفقة رئيس الجهاز بحل هذا الملف جزئياً في عضون أسبوعين من اليوم، مبينا أنه سيوجه شركات النظافة للقيام بحملة تنظيف في المنطقة

وأضاف بوجواري أن المجلس سيُكلف إحدى الشركات المتعاقدة مع البلدية بالبدء في صيانة البنية التحتية داخل المنطقة.

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