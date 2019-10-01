بعيو: استوت السلطة والمواطن في الخضوع

أكد الكاتب الصحفي محمد بعيو أنه يوجد في العاصمة طرابلس نوعين من الأخطار الأول أخطار تواجه المواطنين العاديين والثاني أخطار تواجه المسؤولين.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “حين تستوي السلطة والمواطن في الخضوع” إن الظروف في طرابلس صعبة جداً ومعقدة بل وخطيرة موضحا أن هناك أخطار مباشرة تواجه المواطنين العاديين “وتتمثل في أخطار الأضرار المباشرة للأعمال القتالية المندلعة منذ ستة أشهر، من موت وإصابات، ونهب وتدمير بيوت، وتخريب ممتلكات، وتهجير وتفقير وتحقير وأخطار الأعمال الإجرامية للعصابات والميليشيات واللصوص والمتهورين والمتعاطين، من اختطافات واعتقالات وسطو مسلح على السيارات، وما قد يحدث للمواطن الأعزل صدفةً دون خطأ منه ولا قصد، من استفزازات ومشاجرات واعتداءات، تصل إلى درجة القتل، من طرف المسلحين المتوترين والمنفلتين، في الشوارع والأسواق والطرقات، والإشارات الضوئية وأماكن العمل والمصحات”.

وأشار بعيو إلى “أخطار الإصابة بالأمراض والأوبئة، نتيجة غرق المدينة بجميع شوارعها وأزقتها في القمامة والنفايات بصورةٍ لم يسبق لها مثيل، وعجز أو تعمد السلطات المركزية والمحلية عن إزالتها، وعن التعامل مع الكارثة بطرق متعددة ومتوفرة، خاصة وأن الأفكار والحلول متوفرة، والمال موجود بالإضافة إلى أخطار صحية ونفسية واقتصادية، ناتجة عن انقطاعات الكهرباء والمياه، وتردي الخدمات الطبية، وازدياد التأثير التدميري المباشر على النفوس والعقول والقيم والعلاقات، للإعلام التعبوي التحريضي الإجرامي، بمختلف رموزه وأبواقه وأدواته، وازدياد الاضطرابات النفسية بسبب ذلك كله، وبسبب الظروف المعيشية والحياتية القاسية وغير الطبيعية، والاندفاع المدمر للمواطنين خاصة الشباب إلى المهدئات والمخدرات ومغيّبات العقل، كوسيلة وحيدة متاحة ورخيصة للهروب من هذا الواقع الكارثي”.

وتحدث بعيو عن النوع الأخر من الأخطار المتمثل في الأخطار التي تواجه من هم في سدة السلطة والمسؤولية، مجلس رئاسي وحكومة، ومناصب وكراسي، وتتمثل في “السيطرة التامة لمناخ العنف والترهيب والابتزاز، بسبب الحرب الأخيرة وما قبلها بالطبع، والذي جعلهم جميعاً، منعدمي الأمان الشخصي، واقعين تحت السيطرة المباشرة لقوى السلاح، وتحت سطوة المبتزين والمحرضين والمزايدين، خاصة أبواق الشاشات وغربان الصفحات، في غياب أية ترتيبات حقيقية للتأمين والحراسة من طرف الأجهزة الأمنية الرسمية، رغم مئات الملايين التي تنفقها، وعشرات الآلاف من عناصرها وكوادرها”.

ولفت إلى أن من بين الأخطار التي تواجه المسؤولين “التسلط الأجنبي المباشر وغير المباشر، على هؤلاء المسؤولين الكراسيين شخوصاً ووظائف، من خلال الدبلوماسيين والمخابراتيين، وفقدانهم لأي إمكانية حقيقية للاستقلالية في القرار والإرادة، وانعدام قدرتهم على تمثيل السيادة الوطنية ولو في حدها الأدنى” بالإضافة إلى “العزلة شبه التامة عن الحواضن الشعبية والوطنية الحقيقية، والخضوع الواضح والفاضح، لثأثيرات التابعين والمستشارين والمساعدين، الفاشلين والعاجزين، وغير الأسوياء قانونياً وقيمياً (معظمهم وليسوا جميعهم)، وغير الأكفاء والذين يعمل كثيرون منهم عملاء للدول والعواصم ومخابراتها، ويشكلون خطراً مباشراً ليس على الوطن وأهله فقط، بل على رؤسائهم ومشغليهم”.

وأضاف بعيو “لقد ثبت لكل ذي بصر وبصيرة استحالة ما يسمى الحل العسكري، بل والمسؤولية الكبيرة لهذه الحرب العبثية، التي لن تؤدي إلى ما أسموه تحرير طرابلس، بل تدميرها، وتمزيق ما تبقى بين الليبيين من أواصر ووشائج”.

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