المتوسط:

شارك عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، وعضو المجلس البلدي مصطفى بن عائشة، بفندق المهاري بطرابلس فعاليات ختام مشروع الرابطة بالشراكة مع المعهد الجمهوري الدولي لتقييم قدرة وأداء 10بلديات من مختلف المناطق في ليبيا.

وشهدت الفاعليات حضور عدد من عمداء وأعضاء المجالس البلدية ومدير إدارة المحافظات والبلديات صلاح فطح ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية مهندس سالم بن تاهية وعضو مجلس الدولة نعيمة الحامي وعبدالمجيد بوغرارة مستشار الوزير وعدد من المهتمين والنشطاء في مجال الحكم المحلي.

وخلال الفعاليات، تم استعراض نتائج الاستبيان والتحديات التي تواجه البلديات والفرص التي يمكن البناء عليها للرقي من مستوى الأداء للبلديات في مختلف المجالات وموضوع الدراسة وعرض الملاحظات والتوصيات التي تم التوصل إليها.

وخلال الكلمات أبدى مدير إدارة المحافظات والبلديات صلاح فطح دور الوزارة في بناء جسر التواصل وربط علاقة قوية مع الرابطة لتحقيق هدف مشترك.

وأكد “الحراري”على أهمية دور التعاون والرغبة في تحديد أولويات عمل يمكن البناء عليها وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها بناء مؤسسي حقيقي للبلديات وتحقيق الحكم المحلي الرشيد.

The post «الوطنية للمجالس» تختتم مشروعها حول تقييم أداء البلديات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية