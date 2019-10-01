الرعاية الصحية بني وليد تدق ناقوس الخطر من اللشمانيا

اللشمانيا المرض الذي يسبب تقرحات شديدة في الجلد يعاود من جديد هذا العام بعدما شهده العام الماضي من انتشار واسع في مدينة بني وليد

وقال ايمن الهوادي مدير مكتب الرعاية الصحية بني وليد في تصريح لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية بالمدينة ان ألمكتب استقبل 18 حالة مصابة بمرض اللشمانيا خلال الأسبوع الماضي مما يدق ناقوس الخطر لزيادة الأعداد المصابة بالمرض

وقال الهوادي ان مكتب الرعاية الصحية لا تملك حتى لقاحًا واحد لمكافحة هذا المرض للتصدي له والعمل على عدم انتشاره

وأضاف الهوادي ان وسائل المكافحة لهذا المرض لابد ان تتوفر في اسرع وقت للحد من انتشاره والعمل على رش الأحياء السكنية التي ينتشر فيه المرض.

والجدير بالذكر ان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمرض أ.د بدر الدين بشير النجار, ناشد خلال الأسبوع الماضي الجهات المسؤولة بالدولة الليبية ضرورة توفير الأدوية الخاصة بعلاج مرض الليشمانيا الجلدية.

وتوقع النجار زيادة تعرض المواطنين لليشمانيا الجلدية في حال عدم توفر أدوية علاج المرض, واستمرار توقف برنامج مكافحته.

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