خاص/ المتوسط:

اعتبر مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، العميد خالد المحجوب، مقتل القيادي البارز هشام امسيمير، الممول الرئيسي لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا ومليشيات الوفاق، والحاكم الخفي لمدينة مصراتة، اعتبر أنها أكبر ضربة تتلقاها مليشيات الوفاق منذ عام 2011م.

وأكد المحجوب في تصريحات خاصة لـ «المتوسط» على دوره الذي كان يقوم به في تمويل المعارك وجلب السلاح والمسلحين من تركيا وأماكن أخرى إلى البلاد.

The post قيادي بالجيش يعتبر مقتل القيادي امسيمير أكبر ضربة تتلقاها ميليشيات الوفاق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية