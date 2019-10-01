نقل اختصاصات “تعليم الوفاق” للمجالس البلدية

تم اليوم الثلاثاء، التوقيع على محضر اتفاق بين وزيري الحكم المحلي ميلاد الطاهر، والتعليم عثمان عبدالجليل، لنقل اختصاصات وزارة التعليم ذات العلاقة بالإدارة المحلية.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بديوان رئاسة الوزراء، ستنقل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون “59” لسنة 2012، بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية من وزارة التعليم إلى المجالس البلدية.

وقالت إدارة التواصل التابعة لحكومة الوفاق إنه تم تشكيل لجنة فنية بين الوزارتين للبدء في إجراءات النقل، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لعمل اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية

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