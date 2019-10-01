ليبيا تُشارك في الحملة العربية الموحدة الرابعة لمكافحة سرطان الثدي

بنغازي 01 أكتوبر 2019 (وال)- انطلقت ببلدية بنغازي اليوم الثلاثاء، فعاليات الحملة العربية الموحدة الرابعة لمكافحة سرطان الثدي في بنغازي.

هذا وقد انطلقت الحملة بمركز بنغازي الطبي، تحت شعار “ما تنسيش الأعراض افحصي”، باعتبار إن الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي “أكتوبر الوردي”.

وشملت الحملة تنظيم ندوة علمية توعية، قدمتها كل من الدكتور أمينة الزوي، والدكتور محمد عزيز، والدكتور إيناس أهليس، وتخللت الحفل إقامة بازار وردي، يرجع ريعه إلى مرضى السرطان، كما شملت توزيع العديد من الهدايا على الحضور.

والجدير بالذكر، إن ليبيا تشارك للمرة الأولى في هذه الحملة على مستوى الوطن العربي، والمرة الرابعة محليًا، وهذه الحملة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر أكتوبر وتنتهي يوم 19 نوفمبر المقبل.

وستشمل الحملة إضاءة منارة بنغازي اليوم الثلاثاء على تمام الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة العاشرة ليلا بالضوء الوردي، وذلك تضامنًا مع مرضى السرطان، إلى جانب إجراء فحوصات الكشف المُبكر خلال هذا الشهر، وتنظيم ماراثون بنغازي الوردي الأول يوم الجمعة القادمة.

وقالت رئيسة اللجنة التحضيرية للحملة العربية الموحدة الرابعة لمكافحة سرطان الثدي الدكتور وأخصائية تصوير الثدي الدكتور أمينة الزوي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – “قمنا بتنظيم الحملة مع “12”دولة عربية، وليبيا تُشارك للمرة الأولى” .

وأوضحت الزوي “أن الحملة هدفها توصيل رسالة لكافة السيدات العربيات، مفادها “لا تنتظري الأعراض افحصي”، للقضاء على هذا المرض الذي تصل نسبة الشفاء منه في حالة الكشف المُكبر إلى 98 % .

وأشارت الزوي إلى أن شعار الحملة موحد، ولكن لكل دولة شعارها بلهجتها المحلية الخاصة بها، مضيفة أن الدول التي شاركت في الحملة الموحدة هي: مصر، الإمارات، السعودية، عمان، الأردن، البحرين، السودان، لبنان، الجزائر، العراق، ليبيا، فلسطين.

من جهته، ألقى استشاري جراحة عامة وأورام قولون الدكتور محمد عزيز، المحاضرة تحدث فيه عن التوعية والفحص المبكر لسرطانات القولون والمستقيم .

وأوضح الدكتور محمد عزيز، أن المحاضرة تطرقت أيضًا للتعريف بسرطان القولون، والوصف التشريحي للقولون ووظائف القولون، والأسباب والمخاطر التي تجعل بعض الناس عرضة للإصابة به .

وأشار الدكتور محمد عزيز إلى كيفية التي يتم العمل بها أثناء المسح أو الكشف المبكر، وأن هذا النوع من السرطانات شائع، ويُعتبر من السرطانات الأولى، وقد تم تشخيص حالات كثيرة مصابين به.

وأوضح الدكتور محمد عزيز أن نسبة الوفيات فالعالم من هذا المرض سنويًا، ما يقارب عن مليون شخص حول العالم، ويمكن الوقاية من هذا المرض. (وال – بنغازي) ن ع/ ف و/ ر ت

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