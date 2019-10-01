تعليم المؤقتة يدعو الأوقاف لحث المعلمين على بدء الدراسة في موعدها المحدد

أخبار ليبيا24

دعت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة إلى التعاون معها بتوجيه التعليمات إلى خطباء المساجد لحث المعلمين وأولياء الأمور والطلبة على ضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد دون تأخير، والرفع من هممهم ومعنوياتهم حتى يكونوا عونا وسندًا للوطن في هذه الظروف العصيبة، على حد قولها.

وأتت هذه الدعوة في ظل تأكيد النقابة العامة للمعلمين في ليبيا مواصلة الاعتصام المدني وإيقاف الدراسة إلى حين تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر من قبل مجلس النواب الليبي، القاضي بزيادة مرتبات العاملين في التعليم والتأمين الطبي.

وبدورها استجابت الهيئة لخطاب الوزارة وطالبت رؤساء أقسام شؤون المساجد بالمكاتب بتوجيه الخطباء أن يتناولوا في خطبتهم الجمعة القادمة والتي بعدها أمور فضل المعلم ودور العملية التعليمية في بناء وتماسك الأمة وإكرام المعلم من ولاة الأمر ومكافأته وحث المعلمين والطلبة وولاة أمورهم على ضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد في الموعد المحدد من قبل وزارة التعليم دون تأخير والرفع من هممهم ومعنوياتهم حتى يكونوا عونا وسندا للوطن.

ودعت الهيئة خطباء المساجد إلى الحذر من التعرض للمعلم بالتنقص أو وصفه بأوصاف لا تليق به.

وأعلن وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز أن موعد بدء العام الدراسي الجديد سيكون يوم الأحد 13 أكتوبر2019.

وجاء الإعلان الرسمي عن بدء العام الدراسي في احتفال رسمي اليوم الثلاثاء بالبيضاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24