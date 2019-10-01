البحث الجنائي بنغازي يلقي القبض على عصابة تقوم ببيع مادة “الكوكايين”

بنغازي 01 أكتوبر 2019 (وال)- ألقى قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي، القبض على عصابة تتاجر بمادة المخدرة نوع “الكوكايين” الخطيرة.

هذا وتعتبر هذه العملية واحدة من أقوى الضربات الأمنية الإستباقية ضد حائزي المواد المُخدرة، بعد ضم وتعزيز القوة لقسـم البحث الجنـائي التابع للمديريـة.

وتمكن أفراد قسم البحث الجنائي بنغازي بفضل جهود أعضائه، من القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم مخدر “الكوكايين”، وذلك بعد ورود معلومات مُفادها وجود ثلاثة أشخاص من دولة نيجيريا، يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة، كونهم مستأجرين منزل من طابقين على الرئيسي في منطقة الوحيشي، بالقرب من نادي السواعد، حيث الطابق الأول يوجد به محلين الأول لبيع وتصليح البطاريات المستعملة، والثاني لتصليح عادم المركبات الآلية.

وكون المتهمين الثلاثة يتخذون المحلين ساتر لبيع المخدرات، وهي عبارة عن “تذاكر كوكايين”، وتحتوي التذكرة على “غرامًا واحدًا”، ويتم بيعه ما يقارب 350 دينار ليبي.

عليه تم إعداد محضر وأخذ الإذن من النيابة العامة، بمداهمة المكان والقبض عليهم والانتقال إلى القسم، حيث تم استدعاء المُترجم الخاص بالقسم من قبل رئيس وحدة التحقيق، وأثناء التحقيقات، اعترف المتهمين الثلاثة بما نُسب إليهم وإحالة المحضر والمبرزات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. (وال- بنغازي) ع ع

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