الجنائي مسلاتة يلقي القبض على عصابة تُتاجر بالمخدات وبحوزتها سلاح ناري

مسلاتة 01 أكتوبر 2019 (وال)- تمكن أفراد قسم البحث الجنائي التابع لمدرية أمن مسلاتة أمس الإثنين، من القبض على عصابة إجرامية من الجنسية الإفريقية بالمدينة.

هذا وقد تمكن أفراد قسم البحث الجنائي مسلاتة بالتعاون مع أعضاء مركز شرطة العمامرة، من القبض على العصابة، بعد تحري وتتبع سيارة نوع “هونداي” معتمة الزجاج، تم استيقافها ومحاصرتها، وعند تفتيشها وجد فيها شخص ليبي الجنسية، ومعه مجموعة من الجنسية الأفريقية، بحوزتهم سلاح ناري “أف إن” عيار (7.51).

كما تم الضبط مع أعضاء العصابة، كمية من مخدر الحشيش، وأجهزة هاتف نقال، وبعض المبرزات الأخرى، وتم الاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح محضر بالخصوص، وتم إيداعهم بالحبس الاحتياطي إلى حين استكمال التحقيقات. (وال- مسلاتة) ر ت

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