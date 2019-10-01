تعليم المؤقتة تعلن رسميًا عن موعد بدء العام الدراسي الجديد

أخبار ليبيا24

أعلنت وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي بومريز بشكل رسمي اليوم الثلاثاء عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في المناطق التعليمية التابعة للوزارة.

وقال وزير التعليم في احتفال بالبيضاء بمناسبة الإعلان عن بدء العام الدراسي 2019-2020 إن موعد بدء الدراسة هو يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019.

وحث الوزير جميع العاملين بالتعليم إلى الالتزام بالموعد المحدد دون تأخير.

كما أعلن خلال الاحتفال الرسمي بالعام الدراسي الجديد بشكل رسمي عن المشروع الوطني للتدريب الخاص بالقيادة المنتجة.

وجرى خلال الاحتفال عرض التقرير الخاص بمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية وإعلان المركز العام للمناهج للخطة الدراسية التي تم اعتمادها للعام الدراسي 2019 – 2020.

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