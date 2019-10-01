واحدة من أقوى العمليات الأمنية الإستباقية ببنغازي

ألقى قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي، القبض على عصابة تتاجر بمادة المخدرة نوع “الكوكايين” الخطيرة.

وتمكن أفراد قسم البحث الجنائي بنغازي بفضل جهود أعضائه، من القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم مخدر “الكوكايين”، وذلك بعد ورود معلومات مُفادها وجود ثلاثة أشخاص من دولة نيجيريا، يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة، كونهم مستأجرين منزل من طابقين على الرئيسي في منطقة الوحيشي، بالقرب من نادي السواعد، حيث الطابق الأول يوجد به محلين الأول لبيع وتصليح البطاريات المستعملة، والثاني لتصليح عادم المركبات الآلية.

وكون المتهمين الثلاثة يتخذون المحلين ساتر لبيع المخدرات، وهي عبارة عن “تذاكر كوكايين”، وتحتوي التذكرة على “غرامًا واحدًا”، ويتم بيعه ما يقارب 350 دينار ليبي.

وقالت المديرية إن هذه العملية تعتبر واحدة من أقوى الضربات الأمنية الإستباقية ضد حائزي المواد المُخدرة، بعد ضم وتعزيز القوة لقسـم البحث الجنـائي التابع للمديريـة.

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