عبد الجليل يصدر تعليماته بمعاملة طلاب الثانوية المنطقة الشرقية معاملة “وافدين أجانب”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن وزير التعليم في حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، عثمان عبد الجليل، تعليمات جديدة تتضمن معاملة طلاب الثانوية العامة بالمنطقة الشرقية مثل الطلاب الأجانب الوافدين.

وتتضمن تعليمات الوزير، بحسب تسجيل مرئي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إخضاع طلاب المنطقة الشرقية “الخارجين عن نظامنا”، بحسب تعبير الوزير، مثل الوافدين الأجانب، لاختبار تحديد مستوى ضاربا المثل بمجموع كلية طب طرابلس الذي وصل حده الأدنى إلى 92,5%، فإذا جاء وافدًا أجنبيا أو من مدينة “بنغازي”، يقبلوه إذا كان مجموعة أعلى من ذلك، مع ضرورة خضوعه لاختبار قدرات قبل قبوله، وإذا كان أقل يتم رفضه.

وفي سياق تخبطات السياسات والاستراتيجيات التعليمية بحكومة الوفاق، نظم مجموعة من طلبة الشهادة الثانوية في منطقة قصر بن غشير وضواحيها، وقفة احتجاجية، الأسبوع الماضي، أمام مقر المجلس البلدي قصر بن غشير، مطالبين الوزارة برفع الحجب واعتماد النتيجة أسوة ببقية الطلبة.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بعدما قررت الوزارة حجب نتيجة طلبة الشهادة الثانوية في منطقة قصر بن غشير وضواحيها، بسبب بعض الشكوك في صحة النتائج ونسبة النجاح في اللجان التابعة لهذه المنطقة.

ومن جهته، قال عبد الجليل، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة، الأسبوع الماضي، إن حجب النتيجة يعتبر إجراء احترازيا فقط كما حدث السنة الماضية في بعض المدن والمناطق.

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