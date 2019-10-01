إطلاق حملة للتوعية بسرطان الثدي في درنة

شهدت قاعة فندق لؤلؤة درنة، ندوة توعوية تثقيفية حول مكافحة سرطان الثدي، بحضور نسائي من المدينة، وبإشراف وتنسيق فريق “رُفيدة” التابع لمكتب شؤون المرأة بالهلال الأحمر الليبي .

وتهدف الحملة إلى زيادة التوعية بأهمية الكشف المبكر وإنقاذ حياة السيدات، حيث تشارك ليبيا للمرة الأولى بجانب “12” دولة عربية بعدة فاعليات موحدة تنطلق في نفس اليوم والتوقيت.

وشاركت في هذه الحملة، التي أقيمت تحت شعار “ما تستنيش الأعراض افحصي”، مجموعة من الطبيبات والأطباء بإعطاء معلومات مهمة وكل ما يختص بمكافحة المرض وطرق الوقاية منه.

كما تم أيضاً خلال توزيع مطوية تتضمن التعريف بالمرض وأعراضه وكيفية إجراء الفحص الذاتي والخطوات المتبعة بذلك. كما شهدت الحملة عرض شريط يبين فيه العمل الدؤوب الذي قام به فريق “رفيدة” من تجهيزات واستعدادات لضمان نجاح الحملة.

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