بوجواري وقعيم يتابعان أعمال إزالة المباني العشوائية بحي السلماني

أخبار ليبيا24

أجرى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ورئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة فرج أقعيم جولة ميدانية بحي السلماني عمارات (1015) لمتابعة أعمال إزالة المباني العشوائية داخل العمارات السكنية التي أثرت سلباً على شبكات الطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

ووفقًا لإعلام البلدية؛ فقد أصدر بوجواري تعليماته للبدء في أعمال النظافة العامة ونقل بقايا المخلفات والأتربة، إضافة إلى القيام بأعمال الصيانة للبُنية التحتية لهذه العمارات السكنية.

وعقب الجولة ناقش بوجواري وقعيم بمقر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الجهاز وضرورة استمرارية التنسيق المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويكفل تطبيق القوانين ذات العلاقة.

وأثنى بوجواري على الجهود المبذولة من قبل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التي تهدف لتطبيق القانون والقضاء على الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، والتي من بينها البناء العشوائي الذي أثر على سلباً على كافة المرافق الخدمية في المدينة.

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