“التكتل الديمقراطي”: مؤتمر برلين لن يُحدِث معجزة

شكك رئيس التكتل المدني الديمقراطي محمد سعد، بنجاح نتائج مؤتمر برلين المزمع عقده بشأن ليبيا الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن اللقاء لن يحدث معجزة حول الوضع الراهن.

وقال سعد في حديث لبرنامج “LIVE” عبر “218 NEWS”، الثلاثاء، إن مؤتمر برلين سيكتفي بالتقاط الصور التذكارية وإصدار بيان حول الملف الليبي، في إشارة إلى مخرجات المؤتمرات الدولية السابقة.

وأضاف سعد أن المجتمع الدولي يبحث الآن عن بديل لاتفاق الصخيرات، مبينا أن ليبيا مشكلتها ليست سياسية وإنما أمنية، وأن الحل في ليبيا لن يكون إلا من الداخل، مؤكدا وجوب أن يكون الليبيون قادرين على إحداث التغيير.

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