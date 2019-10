إيطاليا تطالب “بومبيو” بدعم أوروبا في عقد مؤتمر برلين حول ليبيا

المتوسط:

بدأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو زيارته لإيطاليا اليوم بلقاء جمعه مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بقصر الرئاسة في روما وعقد إجتماعاً في وقت لاحق عصر اليوم مع رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي.

وفيما يتعلق بالاوضاع في منطقة المتوسط وفي ليبيا على وجه الخصوص، تسعى إيطاليا إلى دعم أمريكي من أجل حل سلمي للأزمة هناك يبدأ بوقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حظر فعال لتوريد الأسلحة لطرفي الصراع الحالي في ليبيا.

ووفق مصادر إعلامية، إن رسالة ماتاريلا وكونتي إلى بومبيو هي أنه يتعين حتى على الولايات المتحدة دعم جهود أوروبا خاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا في أفق المؤتمر الدولي القادم في برلين، والذي من المزمع أن يجمع كل الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية معًا على طاولة حوار واحدة.

