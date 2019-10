المتوسط:

وصفت الإدارة الامريكية ايطاليا بـ”حليف رئيسي” ضمن منظومة شمال الاطلسي (الناتو)، حسبما جاء في مذكرة صدرت تزامناً مع زيارة وزير الخارجية، مايك بومبيو، الحالية إلى روما والفاتيكان.

وقالت الخارجية الأمريكية “إن إيطاليا قائد وضامن للأمن في المجتمع الدولي وشريك موثوق به”، حيث “تلعب دورًا هاماً في ضمان الأمن عبر الأطلسي، خاصة في تأمين الجناح الجنوبي لحلف الناتو من خلال وجودها في ليبيا وفي العراق وكوسوفو ولبنان وأفغانستان”.

The post الخارجية الأمريكية: إيطاليا تلعب دورا هاما في الناتو من خلال وجودها في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية