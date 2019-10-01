مصر تطالب بوقف تدفق الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا ومناطق في إفريقيا

دعا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد إدريس، إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجنته الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب، بمسؤولياتهما إزاء الوقف الفوري لتدفقات الإرهابيين والمقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا وعدة مناطق أخرى في أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن أمس حول الأوضاع في سوريا.

وأوضح المندوب المصري أن بيان بلاده أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الأطراف والحكومات التي تستمر في دعم التنظيمات الإرهابية تمويلا وتسليحا، وتوفر لها الغطاء السياسي، مع التحذير من امتداد خطر هؤلاء الإرهابيين والمقاتلين الأجانب حاليا إلى خارج سوريا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا