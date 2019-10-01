الملف الليبي على طاولة مباحثات بومبيو وماتاريلا وكونتي

بدأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زيارته إلى إيطاليا اليوم بلقاء جمعه مع الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، بقصر الرئاسة في روما، كما عقد اجتماعا في وقت لاحق مع رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، في حين لم يصدر حتى الآن بيان من رئاسة الوزراء في روما بشأن أجندة المباحثات.

وكالة آكي الإيطالية قالت إن مصادر إعلامية رجحت أن يكون الملف الليبي أحد الملفات التي سيبحثها بومبيو مع المسؤولين الإيطاليين، حيث تسعى إيطاليا بحسب الوكالة إلى دعم أمريكي من أجل حل سلمي للأزمة الليبية، يبدأ بوقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق حظر فعال لتوريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأشارت آكي إلى أن رسالة ماتاريلا وكونتي إلى بومبيو، هي أنه يتعين على الولايات المتحدة دعم جهود أوروبا خاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا في مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي من المزمع أن يجمع كل الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية معا على طاولة حوار واحدة.

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