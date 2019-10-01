باحث سياسي: قوة حماية الجنوب تضم عناصر إرهابية مطلوبة دوليا

المتوسط:

أكد الباحث السياسي سراج الدين التاورغي، أن ” قوة حماية الجنوب تتبع حكومة الوفاق بشكل رسمي، رغم أنها تضم عناصر إرهابية وقيادات مطلوبة دوليا”.

وأكمل التاورغي، في تصريحات صحفية له، أن “بعض طائرات التابعة لقوات الأفريكوم كانت تحوم فوق العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، كما استهدفت العديد من العناصر الإرهابية في الجنوب الليبي”.

وأوضح التاورغي، أن” بعض المعلومات تفيد بمقتل قائد المليشيات المتواجدة في طرابلس، وهو حسن موسى التشادي، خلال إحدى الغارات للأفريكوم، كما قتل أبو حمزة التباوي، وهاشم بوسدرة والمهدي دنقو، وبعض القيادات الأخرى بنحو 49 قيادة من الجماعات الإرهابية”.

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