رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي:  الملف الليبي سيكون محور ناقش اجتماع الجمعية المقبل

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، غابريلا بارون، اليوم الثلاثاء، دعمها لمجلس النواب المُنعقد في طبرق الجهة الشرعية في البلاد .

بارون أكدت خلال رسالة بعثتها لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، أن اتحاد البرلمان الدولي، يُتابع باهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا، وأنه سيتناول الأمر في الاجتماع القادم لجمعيته العامة في مدينة بلغراد بجمهورية صربيا شهر أكتوبر الجاري.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس نواب طبرق، يوسف العقوري، بعث في وقت سابق بمذكرة لرئيسة الاتحاد البرلمان الدولي، غابريلا بارون، يشرح فيها الأوضاع على الأرض، وخطورة قيام البعض بمحاولة تأسيس مجلس نواب موازس خارج مدينة طبرق، على مسيرة الحوار السياسي ووحدة البلاد.

ومن جانبها، أيدت “بارون”، ما ورد في مذكرة رئيس اللجنة، مشددة في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على وحدة مؤسسات البلاد للخروج من الأزمة الحالية.

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