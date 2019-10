المتوسط:

كشفت مصادر لـ” المتوسط” عن استهداف سلاح الجو التابع للجيش لمطار معيتيقة الدولي.

وأوضحت المصادر ، أن محيط المطار يشهد تصاعد الدخان بسبب الاستهداف الجوي لقوات الجيش.

وتتهم قوات الجيش قوات الوفاق باستخدام مطار معيتيقة كقاعدة جوية لانطلاق الطائرات المسيرة التركية.

