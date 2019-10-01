الجيش يقصف قاعدة معيتيقة

أخبار ليبيا24

قصفت طائرة حربية تابعة للجيش الوطني مساء اليوم الثلاثاء قاعدة معيتيقة التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق الوطني بطرابلس.

وسمع صوت انفجار عنيف في أرجاء مختلفة في العاصمة نتيجة للقصف، كما أظهرت صورة اطلعت عليها أخبار ليبيا 24 حجم الانفجار الذي أحدثته الغارة. وغالبًا ما تستهدف طائرات سلاح الجو لقاعدة معيتيقة التي تستخدمها قوات الوفاق لإطلاق الطائرات المسيرة لضربات نقاط تابعة للجيش في جنوب العاصمة.

ويواصل الجيش الوطني منذ الرابع من أبريل من العام الحالي معركة تحرير العاصمة تصعيد الغارات الجوية ضد قوات الوفاق بطرابلس.

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